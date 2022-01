Mancato ok a bilancio Asl 4, l'opposizione in consiglio regionale: "Raccolte firme per commissione" - Genova 24

Genova. Ancora batti e ribatti a livello politico riguardo la mancata approvazione del bilancio di previsione 2021 dell’Asl 4. L’opposizione in consiglio regionale del M5S, di Linea Condivisa e del Partito Democratico rilancia: “Surreale la replica della direzione amministrativa dell’Asl 4 che, sorprendentemente, in merito alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2021, ha risposto in politichese scaricando le colpe su chi c’era prima. A noi, però, questo non interessa. Quello che conta sono i fatti e di fronte al disavanzo emerso da un documento importante qual è il bilancio di previsione, non potevamo che sollevare interrogativi e perplessità e attendiamo risposte credibili”.

Secondo i capigruppo in consiglio regionale “Chi c’era prima, chi c’è ora e chi ci sarà in futuro, poco importa e certamente lo scaricabarile, modalità con la quale gioca la vecchia politica che ancora governa questa regione, non fa onore alla direzione. Anche perché la domanda a questo punto è: ma gli uffici amministrativi che redigono il bilancio dell’Asl sono sempre gli stessi o sono cambiati anche loro?”.

I consiglieri avvisano che sono state raccolte le firme affinché la commissione Sanità della Regione Liguria sia convocata entro 10 giorni a partire dal 18 gennaio 2022. “Un passo, questo, che si è reso necessario dopo che abbiamo colto, da parte della maggioranza, la volontà di rimandare la seduta. L’apposita commissione, non rimandabile vista la particolare importanza del documento, sarà la sede opportuna per affrontare e discutere in totale trasparenza la questione del bilancio di previsione dell’Asl 4”.