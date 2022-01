Macerie Genoa, parla Zangrillo: "Quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario". - Genova 24

Genova. Macerie rossoblù. Lo scenario al fischio finale di Genoa-Spezia è questo, con la Nord che canta “Vi svegliate o no” e invita a tirare fuori gli attributi.

Troppa pressione su questo match per affrontarlo serenamente (ma lo Spezia c’è riuscito): troppe menti fragili, troppi giocatori che non sono all’altezza tecnicamente, troppi che sembrano l’ombra di loro stessi. C’è qualcosa che non va nello spogliatoio e si vede. Un’amalgama mai riuscita quest’anno, con la sfortuna di infortuni o positività di elementi che rappresentano l’ossatura della squadra (Criscito, Rovella, Sturaro) e la guida in campo a livello caratteriale.

Difficile capire quali siano le responsabilità della nuova guida tecnica, che non sembra aver trovato il bandolo di questa matassa che è il Genoa di oggi. Con il senno di poi Ballardini era dunque riuscito a fare miracoli con questa squadra. E il fatto che si fosse sbilanciato su alcuni giocatori non all’altezza di portare la maglia avrebbe dovuto far drizzare le antenne ai più attenti.

Il primo tempo di Genoa-Spezia è stato forse uno dei più brutti mai visti da un bel po’ di tempo a questa parte: ricordava un po’ l’atteggiamento con cui il Grifone ha affrontato il derby: errori da dilettanti, cross fuori misura, gesti di stizza eloquenti. Gambe molli e pochi che riescono a metterci quella grinta fondamentale per evitare la serie B. Il recupero di Rovella potrebbe essere importante, ma diventa davvero difficile pensare a come il Genoa possa risollevarsi da questa situazione.

Per la salvezza occorrerebbe un ruolino di punti da Champions League, visto che, a parte la Salernitana, non sembrano esserci “vittime sacrificali”. Con quali giocatori invertire la rotta?

Ingiudicabili Ostigard ed Hefti, con il primo che era partito discretamente e con buona personalità, per poi sbagliare diversi palloni.

Quello che forse avrebbe senso, alla luce di quanto visto, sarebbe cementare il gruppo tagliando chi è scontento (Caicedo in primis), difficile però attirare giocatori di peso vista la situazione di classifica: chi verrebbe in un squadra che per salvarsi ha bisogno di almeno 5-6 innesti di qualità?

Non è un caso che dopo la partita a parlare sia il presidente Alberto Zangrillo (Shevchenko è tornato debolmente positivo al Covid): “Sono molto amareggiato e dispiaciuto, per i nostri tifosi e per me. Perché è una serata negativa in un momento molto difficile. Probabilmente è uno dei momenti più difficili degli ultimi anni per il Genoa − ha detto il presidente a Sky Sport − Ma se mi demoralizzassi in una serata così, avrei potuto fare a meno di accettare l’incarico quando mi è stato proposto. Ripeto, sono molto amareggiato, ma siamo qua per riparare. Lo spettro Serie B? Abbiamo messo in conto tutto. Del resto quando ho assunto l’incarico eravamo in questa zona di classifica. Ci sta, e fa parte del gioco del calcio. Questa sera dovevamo fare meglio, però non cambia nulla: quando due mesi fa dissi che dovevamo – step by step – agire, mettevo in conto anche una serata come questa”.

Zangrillo si rivolge anche ai tifosi: “Oggi sono qui soprattutto per il popolo rossoblù, perché sono uno di loro e capisco perfettamente cosa passa in questo momento nel cuore e nella testa dei tifosi. Il mister in discussione? Faccio un esempio: quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario. Tutti noi siamo in discussione, io il primo. L’analisi del momento difficile riguarda tutti, perciò anche l’allenatore e i giocatori. Tutti. Adesso dobbiamo essere attivi sul mercato per correggere una situazione che effettivamente sta diventando difficile”.

In conferenza stampa, però ritratta: “Non spetta a me decidere sull’allenatore, non me ne intendo. Non mi è piaciuta la dinamica del gioco, i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Dobbiamo essere tempestivi nel costruire qualcosa che dia risultati positivi e ci consenta di iniziare una nuova avventura. La partita non si è svolta come avremmo voluto per mille ragioni. L’allenatore è uno degli elementi che vogliamo andare a considerare. La squadra è stata assemblata con una serie di situazioni e ha subito un cambio di gestione, di allenatore e di presidenza. Stiamo cercando di operare per il meglio, così non si può andare avanti”.