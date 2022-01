Lunedì torna la Stanza del Cinema, il luogo dove parlare delle ultime novità in sala - Genova 24

Genova. Torna l’appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (SNCCI) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 10 gennaio, alle 17.30 nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Furio Fossati e Massimo Lechi parleranno dei principali titoli usciti a Genova nel mese di dicembre e nella prima settimana di gennaio, una selezione che toccherà l’ultimo Festival di Cannes – con i vincitori ex aequo del Gran Premio Speciale della Giuria, Scompartimento numero 6 di Juho Kuosmanen e Un eroe di Asghar Farhadi – e la Mostra di Venezia, da cui arrivano Illusioni perdute di Xavier Giannoli e Nowhere Special – Una storia d’amore di Uberto Pasolini.

Con l’inizio della stagione premi, Hollywood ci presenta alcuni dei più agguerriti candidati ai prossimi Premi Oscar, da Don’t Look up di Adam McKay a House of Gucci di Ridley Scott, fino alla nuova versione di West Side Story, firmata da Steven Spielberg.

Completano la selezione la commedia spagnola Il capo perfetto firmata da Fernando León de Aranoa, l’atteso ritorno del cinese Zhang Yimou con il suo One Second e due fenomeni provenienti dal mondo del fumetto, l’ultimo capitolo della trilogia Marvel dedicata all’Uomo Ragno, Spider-man: No Way Home, e il nuovo adattamento per il grande schermo di Diabolik, firmato dai Manetti Bros.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e secondo lunedì del mese, per parlare dei titoli in usciti in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia: il 17

gennaio, il Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI renderà omaggio all’amico e socio decano Claudio Bertieri, scomparso lo scorso 6 dicembre, ripercorrendo insieme al pubblico della Stanza del Cinema i tratti fondamentali della sua lunga e influente attività nel mondo dell’intrattenimento e della cultura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

L’ingresso è libero.

Gli spettatori dovranno essere muniti di Super Green Pass e indossare la mascherina.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici SNCCI.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.