Luca Locatelli, in archivio un anno ricco di soddisfazioni - Genova 24

Genova. Si è chiuso un 2021 glorioso per la U.S. Luca Locatelli Genova. Un anno impossibile da dimenticare, con grandi successi praticamente in ogni settore, culminati con la conquista del titolo italiano femminile Under 16, che per la città di Genova costituisce una prima volta assoluta nella pallanuoto, sport che in Italia proprio a Genova ha avuto i suoi natali, per quanto riguarda l’attività femminile.

Ragazze che hanno raggiunto anche un quarto posto nazionale nell’Under 18, un secondo posto in semifinale Under 20 ed il quarto titolo regionale consecutivo con l’Under 14, finita seconda dietro ad un club di profilo internazionale come il Dunaújváros nella finalissima dell’HabaWaba, il più prestigioso trofeo giovanile del mondo.

La prima squadra, composta per dodici tredicesimi da atlete della giovanile, ha brillantemente raggiunto la salvezza con due vittorie su due gare ai playout.

Sul fronte maschile la prima squadra ha vinto il campionato di Serie B, venendo eliminata solo in finale playoff dalla corsa alla promozione in A2.

Brillanti risultati anche dal settore giovanile, in cui le squadre Under 16 ed Under 18 si sono mantenute a ridosso delle primissime posizioni delle rispettive classifiche regionali.

“Vogliamo oggi pertanto ringraziare le nostre atlete, in particolare le campionesse d’Italia, i nostri atleti, i tecnici, dirigenti, i membri del nostro gruppo operativo e tutti coloro che ci sostengono e dedicare a loro questi risultati, che sono frutto del loro lavoro, augurando a tutti un buon 2022, che possa proseguire un percorso che promette di portarci lontano” è il messaggio della società genovese.