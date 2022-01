Lorenzo morto a 18 anni schiacciato da una trave, Usb: "Abolire l'alternanza scuola-lavoro" - Genova 24

Genova. Dopo la morte di Lorenzo Parelli, 18enne rimasto ucciso durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in una carpenteria vicino a Udine, il sindacato Usb Scuola invita a “farsi sentire” lunedì mattina al rientro in classe per chiedere l’abolizione dei cosiddetti Pcto.

“La legge ci impedisce la proclamazione di uno sciopero in tempi brevi – si legge in una nota nazionale rilanciata dalle segreterie liguri – ma Usb Scuola vuole manifestare la propria rabbia contro la legge 107 che ha consentito alle aziende di mettere le mani sui nostri studenti, trasformandoli in forza lavoro gratuita e da sfruttare, mentre dovrebbero essere nelle aule con i loro insegnanti ad apprendere, a formarsi, a crearsi un futuro”.

“La scuola è il luogo dove si forma la vita futura. La legge 107 invece ha inserito l’alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, togliendo così il futuro a tanti ragazzi che hanno subito infortuni, molestie, lesioni e, ancora, la morte. Rivendichiamo, insieme a tutto il personale scolastico, una scuola senza sfruttamento”.

Ecco dunque l’invito: “Lunedì mattina facciamo una foto con il cartello pronto per la stampa (l’immagine qui sopra) e mandiamola a scuola@usb.it. Non possiamo tacere, facciamo sentire e vedere al governo Draghi, al ministro Bianchi e a tutti i fautori dell’alternanza scuola-lavoro che le loro lacrime di coccodrillo non placano né la rabbia né il dolore”.