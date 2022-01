Località Cave, ruba in un deposito ma viene sorpreso dai vicini e arrestato - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, i poliziotti del Commissariato Nervi hanno raggiunto la località “Cave” di via del Commercio dopo la segnalazione di un furto.

L’uomo che ha chiamato la polizia ha notato un tizio scavalcare il muro di cinta di un deposito privato e poi allontanarsi portando con sé una grossa valigia ed un voluminoso sacchetto.

Così capendo che si trattava di un furto gli ha urlato di abbandonare la merce e lo ha raggiunto per fermarlo, ma il ladro ha reagito colpendolo più volte con delle spallate per poi cercare di fuggire. Ma grazie all’intervento di alcune persone che hanno assistito alla scena, il ladro non è riuscito a dileguarsi.

I poliziotti giunti sul posto quindi non hanno fatto altro che identificare lil ladro, un 41enne e portarlo in Questura. Poi hanno rintracciato la vittima del furto che ha riconosciuto tutte le attrezzature rubate: uno smerigliatore, un trapano, un avvitatore, rame, acciaio e bronzo in varie forme.

L’uomo infine è stato arrestato per rapina impropria.