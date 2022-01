Locali, un club-brasserie al posto del Muà: si chiamerà Ladidà - Genova 24

Genova. Appuntamento martedì 25 gennaio in via San Sebastiano, nella piazzetta antistante il Best Western City Hotel, per l’apertura di Ladidà, il nuovo locale gestito da Genova City Hotel che racchiude brasserie, club e spazio eventi. Il locale, completamente ristrutturato, nascerà insieme al ristorante Pesciolino, e prende il posto dell’ex Muà.

Patrizia Iacconi, detta la Franca, titolare del ristorante e front woman in sala, assieme allo chef Mirco Cogo che, dal 2016, con le sue intuizioni gourmet, ha portato PEsciolino al successo, accoglie a pranzo e a cena clienti locali e internazionali sia nelle sale all’interno del Best Western City Hotel, che nelle adiacenti sale in stile marinaro con ingresso in Vico Domoculta 14r.

Il menu della brasserie – di terra – si concentra invece sul rispetto del chilometro zero e della stagionalità della materia prima; al piano superiore si potrà terminare la serata con una selezione di amari e distillati, musica jazz e un’ambientazione da salotto.

Thea Castagnetti, co-proprietaria dell’attività e socia del gruppo Hotma Hotels, ha riportato in patria il giovane chef genovese Gabriel Ulivieri, impegnato in ristoranti d’élite in Svizzera, Spagna e Francia (Mirazur, Mentone).