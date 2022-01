L'inverno arriva senza bussare, Arpal: "Vento fino a 150 km/h e temperature in picchiata" - Genova 24

Genova. L’inverno arriva senza bussare: Arpal ha diramato pochi minuti fa un avviso di vento forte su Genova e entroterra, con raffiche fino a 150 km all’ora sui crinali più esposti per la giornata di oggi, e un brusco calo delle temperature previsto da domani.

I venti da nord spazzeranno il cielo, che dovrebbe liberarsi della cappa di questi giorni, lasciando spazio ad belle giornate di sole, ma con almeno 5 gradi di meno, stando alle previsioni modellistiche.

Domani la giornata sarà caratterizzata ancora da raffiche fino ai 100 km/h, mentre il termometro continuerà a scendere almeno per tutto il fine settimana. Insomma, l’inverno è arrivato per davvero.

A Genova entrano in vigore le ordinanze del sindaco che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”; chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso; chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.