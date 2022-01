L'intervento: per Spanò (Verdi) "I lupi sono i medici della peste suina" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Angelo Spanò, co-portavoce metropolitano dei Verdi Genova.

“Il diffondersi della peste suina mi ha fatto tornare alla mente un articolo molto interessante che avevo letto su Greenreport, ecco alcuni passaggi significativi. In questo articolo si evidenziava come i branchi di lupi gestiscono le epidemie tra i cinghiali, veniva citato il caso della Slovacchia (11 dicembre 2018). I lupi sono cacciatori prudenti che scelgono sempre la preda più facile, cioè animali giovani, vecchi o malati. Questa preferenza per le prede facili influenza in modo significativo le dinamiche e le composizioni della popolazione degli animali predati, ad esempio cervi o cinghiali. In particolare, durante le epidemie il lupo svolge un ruolo essenziale nel tenere a bada il numero di animali infestati. I dati della Slovacchia sottolineano l’importante posizione del lupo come medico della natura.

Anche se l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), non è stata in grado di confermare una correlazione tra il numero di focolai segnalati nei suini domestici e il numero di casi denunciati tra i suini selvatici africani, quello che è certo è che il virus si diffonde attraverso per contatto diretto con sangue o altri fluidi corporei di animali infetti e questo significa che i veicoli che trasportano animali contaminati, i vestiti, gli attrezzi di cacciatori e di allevatori di maiali rappresentano un rischio elevato di diffusione del virus. Dopo i divieti di importazione e il monitoraggio della popolazione, il monitoraggio passivo ha dimostrato di essere la misura di prevenzione più efficace per tenere a bada il virus.

Monitoraggio passivo significa misure naturali o selezione da parte di cacciatori non umani. Il cinghiale è una delle principali fonti di cibo del lupo. I lupi preferiscono una facile preda, ovvero animali malati o deboli, poiché questo gli rende la caccia più facile e meno rischiosa. Dato che il virus non è dannoso per gli altri animali selvatici, i lupi possono svolgere un ruolo essenziale nella gestione delle malattie».

I cinghiali colpiti dalla febbre suina mostrano segni dell’infezione entro pochi giorni e sono più deboli e lenti degli individui sani, questo li rende facili prede dei lupi. L’uccisione di animali infetti diminuisce i focolai della malattia e riduce le possibilità di ulteriore diffusione. Anche se i cacciatori umani hanno tentato di svolgere questo compito, però i lupi, in particolare i branchi di lupi, sono significativamente più efficaci nel tenere a bada la malattia, svolgendo un ruolo importante per un ecosistema sano”.