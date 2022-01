Liguria verso la zona arancione? Di fatto lo sarà tutto il paese: ecco perché non cambierà (quasi) nulla - Genova 24

Genova. Liguria a rischio zona arancione. Questo uno dei titoli che maggiormente si legge sui giornali in questi giorni riguardo all’aumento implacabile dei contagi nella nostra regione, acuitosi proprio in queste vacanze natalizie. Tutto vero: due dei tre parametri che sanciscono il passaggio di fascia, infatti, sono stabilmente superati, mentre il terzo, quello relativo alle terapie intensive, ha sforato al momento solo una volta. Ma allora andremo in zona arancione? E cosa cambierà?

Proviamo a fare chiarezza e rispondere a queste due domande che probabilmente molti liguri si staranno ponendo in queste ore. La prima risposta è sì, molto probabilmente sì. Secondo le tabelle ministeriali, il passaggio in zona arancione avverrebbe con il superamento del 30% dei posti occupati in media intensità (parametro stabilmente superato visto che, tradotto in numeri assoluti, vuol dire 520 unità ricoverate, mentre nell’ultimo bollettino sono 578) unito al superamento del 20% delle intensive, cosa che avviene con più di 47 posti occupati. Nell’ultimo bollettino, quello di ieri, la conta arrivava a 46, ma l’1 gennaio 2022 è stato superato con 48 ricoveri. Il 31 dicembre e il 2 gennaio erano 47. Insomma siamo lì.

A questo punto tutto dipenderà da come saranno interpretati questi dati dalla cabina di regia che si tiene al venerdì tra stato e regioni. Per le occupazioni dei posti letto negli ospedali vengono utilizzati i bollettini giornalieri del flusso della Protezione Civile, mentre per le terapie intensive sono quelli indicati dalle regioni e per prassi consolidata da alcuni mesi si tiene conto dei dati più aggiornati, vale a dire quelli di giovedì.

Il “caso scuola” è quello della Calabria, che lo scorso settembre non è passata in giallo anche se durante la settimana aveva sforato le tre soglie: era successo al martedì, ma nei due giorni successivi uno di questi era sceso nuovamente sotto soglia (era quello delle terapie intensive), spingendo quindi la cabina di regia a non imporre il passaggio di colore, tenendo conto dei dati più aggiornati. Si è guardato più all’andamento che al singolo giorno: se nei prossimi tre bollettini. liguri, quindi, il dato delle terapie intensive continuerà a scendere (magari accompagnato da una tendenza al ribasso generalizzata), da Roma si potrebbe optare per un mantenimento della gialla. Per concludere, quindi, possiamo dire che abbiamo il piede sulla linea, e i prossimi giorni saranno decisivi.

Ma poi nel concreto cosa cambierà rispetto alla fascia gialla? Praticamente nulla. Risposta che potrebbe lasciare spiazzati, soprattutto dopo l’arrovellamento statistico-matematico delle righe precedenti, ma nella realtà è proprio così, visto che l’ultimo decreto del governo ha di fatto superato il sistema dei colori delle regioni appiattendo bianco giallo e arancione con le stesse restrizioni legate al possesso del super green pass a prescindere dalle fasce di colore.

L’ultima tabella ministeriale è chiarificatrice: dal 10 di gennaio, quando cioè la Liguria potrebbe diventare arancione, scatteranno le nuove misure restrittive che prevedono l’obbligo del lasciapassare sanitarie rafforzato (quindi ricavato da vaccinazione o guarigione) per praticamente tutte le attività in luoghi pubblici, dal caffè al bancone al trasporto pubblico. Tra la zona gialla e quella arancione gli unici cambiamenti saranno il limite, per i non vaccinati, agli spostamenti dal comune di residenza, consentiti per lavoro, salute e necessità (con autocertificazione), e l’obbligo di super green pass per accedere ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, così come per partecipare a sport di contatto all’aperto.

Gli effetti della zona arancione sono stati quindi cancellati dall’ultimo decreto del governo, che di fatto li ha estesi a tutto il paese, con una nuova stretta generalizzata per i non vaccinati. Nuove restrizioni scatterebbero solamente con l’arrivo della zona rossa, le cui soglie previste sono un’occupazione in area medica sopra il 40% e in terapia intensiva oltre il 30%. Numeri, per fortuna, molto lontani, visto che per la Liguria sarebbero 693 posti occupati in media intensità e 70 in terapia intensiva.

Per concludere, quindi, se la Liguria diventerà arancione poco importa: a portare i cambiamenti sarà l’effetto del nuovo decreto in vigore da lunedì 10 gennaio che di fatto ha allargato a tutto il paese la zona arancione.