Licenziamenti Città dei bambini, il Pd: "Da amministrazione promesse cadute nel vuoto" - Genova 24

Genova. La notizia del licenziamento di quattro lavoratori della Città dei Bambini, attualmente chiusa e che verrà riaperta nella Galleria dell’Acquario, “desta preoccupazione e contrarietà” dice il gruppo Pd del Comune di Genova in una nota.

“Abbiamo posto molte volte la vicenda della Città dei Bambini e della sua chiusura all’attenzione dell’amministrazione, sottolineando in Consiglio il lavoro di qualità portato avanti in questi anni dagli operatori di una realtà di eccellenza nel panorama educativo e dell’intrattenimento per i più piccoli, un vero punto di riferimento per molte famiglie genovesi e non solo” ricordano i consiglieri dem.

“Da parte della giunta sono arrivate molte rassicurazioni ma, considerato quanto sta accadendo in queste ore, evidentemente queste promesse sono cadute nel dimenticatoio” constata il gruppo Pd.

“Porteremo la vicenda nuovamente all’attenzione del Consiglio nella prossima seduta – chiedendo un impegno preciso da parte dell’amministrazione a tutela di questi lavoratori”.