L'ex Lavagnese Okereke a Genova24: "Che fatica affrontare Blessin, darà fastidio a tutti" - Genova 24

L’attaccante David Okereke ha descritto il calcio del nuovo allenatore del Genoa Alexander Blessin in occasione della trasmissione Extra Time, appuntamento settimanale in diretta sulla pagina Facebook di Genova24 condotto da Claudio Nucci in cui si approfondisce il lato tecnico e tattico del calcio. Parole che confermano la “verticalità” del gioco del tecnico tedesco, dichiarata nelle interviste e messa in mostra contro l’Udinese. L’attaccante nigeriano ha sottolineato la difficoltà nell’affrontare le formazioni del neotecnico rossoblù, sempre clienti sgradite per gli avversari.

Classe 1997, Okereke ha giocato con i belgi del Bruges. Durante la sua permanenza nella “Venezia del nord”, ha avuto modo di affrontare Blessin quando allenava l’Ostenda. Ora, sarà nuovamente suo avversario nella lotta salvezza in cui anche il Venezia è coinvolto.

“Era una squadra fastidiosa – racconta Okereke – non era mai facile giocare contro di loro. Usava tre centrocampisti che correvano 12 kilometri a partita. A Bruges dicevo che facevano un ‘calcio di merda’: la squadra si disponeva con il 3-5-2 con due attaccanti che non ripiegavano mai in fase difensiva. Si difendevano in otto sotto la linea della palla. Appena la sfera veniva recuperata, partivano lanci lunghi per i due centravanti rimasti in posizione avanzata. Nessuno era mai felice di affrontare l’Ostenda. Gli auguro tutto il bene, se riesce a giocare anche in Italia così darà fastidio a tutti”.