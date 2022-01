Lavorava nel bar dei genitori ed è morto sotto casa il giovane travolto da una moto in via Casoni - Genova 24

Genova. Si chiamava Wenhan Cheng il ragazzo di 22 anni morto ieri sera in via Casoni, a San Fruttuoso, travolto da una moto. Il ragazzo era nato in Italia e stava rientrando dal lavoro verso casa, poco distante, dove viveva con i genitori.

La coppia si è resa conto della tragedia avvenuta poco dopo lo schianto. Padre e madre sono scesi in strada per via delle sirene e dei lampeggianti e si sono resi conto conto che la vittima dell’incidente era il figlio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del medico del 118.

La famiglia Cheng è conosciuta nel quartiere perché gestisce un bar poco distante dal luogo dell’incidente. Il giovane era spesso dietro al bancone.

Ancora ricoverato al Galliera, con traumi alle gambe e al torace, il conducente della moto, un genovese di 44 anni. Ancora ignoto il risultato degli esami tossicologici sull’uomo per capire se stesse guidando sotto l’effetto di droghe o alcol. Il motociclista non è ancora stato interrogato perché sotto shock.

La prima impressione è che il mezzo a due ruote stesse procedendo piuttosto velocemente, in base ai segni di frenata e in base al fatto che il corpo del ragazzo è stato trovato a una trentina di metri dal punto dell’impatto. La caduta e un trauma cranico sono stati fatali.