L'assessore Campora: "A Genova altri 50 chilometri di piste ciclabili". Ecco dove saranno - Genova 24

Genova. In arrivo a Genova altri 50 chilometri di piste ciclabili: ad annunciarlo oggi è stato l’assessore alla Mobilità Matteo Campora intervenuto alla presentazione del report 2021 dell’osservatorio nazionale Focus 2R, promosso da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) e Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia.

Giunto quest’anno alla sesta edizione, l’osservatorio nazionale Focus 2R fotografa e traccia la mobilità a due ruote in ambito urbano, raccogliendo ed elaborando informazioni di prima mano fornite dai Comuni su piste ciclabili, guardrail, parcheggi dedicati, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e così via.

Negli ultimi tre anni, ha ricordato Campora, il numero di biciclette in circolazione a Genova è aumentato in maniera considerevole, favorito in epoca Covid dalla realizzazione delle cosiddette bike lane, le ciclabili di emergenza cresciute addirittura del 1500%. “Sono state fatte più ciclabili dal 2020 ad oggi che negli ultimi 40 anni”, ha sottolineato l’assessore, citando i 60 chilometri di bike lane già realizzati e il progetto della pista ciclabile bidirezionale in corso Italia di cui proprio in questi giorni sono partiti i lavori.

Le idee nei cassetti di Tursi però non finiscono qui: “Venerdì presenteremo il progetto di una nuova pista ciclabile sulla sponda destra della Valpolcevera, da Campi fino a Pontedecimo – ha spiegato Campora a Genova24 -. Non si tratterà di una bike lane, ma di un itinerario in sede riservata. Ci sarà poi un ulteriore prolungamento a Ponente per andare fino a Sestri. E poi entro fine mese andrà a gara il primo lotto della ciclabile della Valbisagno, quello tra Prato e ponte Fleming”. Il progetto intero prevede il passaggio dalla sponda destra alla sinistra all’altezza di Molassana, con prosecuzione dell’itinerario fino a piazzale Parenzo.

Allo studio di Comune e Università di Genova c’è anche una serie di percorsi ciclabili destinati a collegare la rete di bike line con alcune sedi dell’Ateneo, ad esempio corso Italia e il complesso di Valletta Puggia. A seguire il progetto per l’università è la prorettrice con delega alla sostenibilità Adriana Del Borghi. E a proposito di corso Italia, l’obiettivo ora sarebbe andare oltre Boccadasse: “Ci stiamo lavorando”, si limita a riferire Campora. La strada litoranea non offre molto spazio, quindi è al vaglio la possibilità di utilizzare alcune vie interne meno trafficate.

Sempre sul tema delle infrastrutture ciclabili, ritenute da Ancma di massima importanza per incentivare la mobilità urbana sostenibile, l’assessore Campora ha parlato anche dei 50 cicloposteggi installati in città, per un totale di 400 stalli, oltre alla prossima creazione in centro di due rimesse per le biciclette.

Inoltre il Comune di Genova ha in programma di utilizzare le stazioni ferroviarie, che rappresentano secondo Campora “un punto di interscambio estremamente importante”, per la realizzazione di velostazioni dove poter parcheggiare in sicurezza le biciclette.

“Ringrazio Ancma, Legambiente e Ambiente Italia – conclude l’assessore Campora – per avere invitato il Comune di Genova a partecipare al Report 2021 dell’Osservatorio nazionale Focus 2R, in cui abbiamo potuto raccontare cosa stiamo facendo e i progetti che abbiamo in mente per favorire una mobilità urbana sostenibile. È stata una preziosa occasione di confronto con i colleghi di altre città, nell’ottica di un interscambio di idee e informazioni che ci aiuteranno, nei prossimi anni, a costruire una mobilità a due ruote sempre più condivisa e rispettosa dell’ambiente, lavorando sulle biciclette oltre che, naturalmente, sugli e-scooter”.