L'accusa del Pd: "Toti autorizza l'occupazione abusiva di beni pubblici tutelati dallo Stato" - Genova 24

Genova. “Una sanatoria bella e buona senza alcun criterio di valutazione. La giunta regionale ligure, presieduta da Toti, in questo modo svende e autorizza l’occupazione illegittima di un bene pubblico tutelato dallo stato, danneggiando le comunità locali titolari dei diritti di uso civico e il territorio”.

Così i consiglieri regionali del Pd Pippo Rossetti e Davide Natale commentano la novità contenuta nell’articolo 15 del collegato alle legge di stabilità: in pratica sarà possibile sanare l’occupazione abusiva di beni demaniali mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal Comune. In questo modo l’occupante diventerebbe legittimo proprietario.

“La norma premia chi ha occupato abusivamente un terreno di tutti e il premio diventa doppio se quel bene è situato in zona strategica e di pregio. Tutto questo è stato deciso senza una conoscenza puntuale del fenomeno sul territorio regionale e delle conseguenze dell’applicazione della norma. Prima di una scelta come questa sarebbe stato utile fare un censimento basato su dati oggettivi, individuando le criticità e le situazioni più incagliate che necessitavano un intervento”, aggiungono Rossetti e Natale.

I consiglieri dem che si faranno sostenitori dell’iniziativa, assunta dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), nei confronti del Governo di ricorrere alla Corte costituzionale per bloccare questa legge su “terreni che nei fatti sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili e tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico”.

“La nostra contrarietà – concludono Rossetti e Natale – l’abbiamo già manifestata in Consiglio regionale e la ribadiamo in questo momento. Alla luce dei fatti siamo preoccupati di quanto sta emergendo: in alcuni territori si sta assistendo alla chiusura di controversie che durano da anni con la conseguenza di un grave danno per la comunità. Bisogna intervenire con urgenza per fermare al più presto questa procedura”.