La Sampdoria cerca l'impresa contro la Juventus: la diretta live del match di Coppa Italia - Genova 24

JUVENTUS 1 (24′ Cuadrado) – SAMPDORIA 0

Il primo tempo si chiude qui. Juventus in dominio ma la Sampdoria pur non pungendo mai rimane in partita.

46′ Kulusevski entra in area sul lato destro servito da Arthur. Lo svedese crossa basso per Morata. Conclusione a botta sicura respinta con i piedi da Falcone.

44′ Nel finale, la Sampdoria prova ad attaccare la Juventus. L’unico risultato è però un tiro di Torregrossa dal limite dell’area che finisce abbondantemente alto sopra la traversa.

40′ Tentativo di Arthur da limite. Pallone largo accompagnato con lo sguardo da Falcone.

38′ Juventus vicino al raddoppio. Cross dalla sinistra di Cuadrado, la palla sbuca sorprendendo lo stesso Rugani che, da pochi passi, non riesce a superare un Falcone ben appostato.

33′ Kulusevski prova l’iniziativa personale. Magnani è attento e si oppone spedendo in angolo. La trama della partita prosegue su un binario chiaro: la Juventus conduce il gioco e la Sampdoria si difende. L’assetto tattico dei genovesi consente loro di coprire il campo in ampiezza in fase difensiva, ma con cinque schiacciati dietro e senza un play è davvero difficile costruire gioco.

25′ Raddoppio della Juventus annullato dal Var. Cuadrado serve l’accorrente Morata. Gran conclusione dello spagnolo che non lascia scampo a Falcone. L’arbitro rivede l’azione e annulla la rete a causa di un fallo di Rabiot a inizio azione.

24′ Vantaggio della Juventus! Cuadrado, sempre lui, batte una punizione dal limite dell’area. La conclusione è forte e passa attraverso la barriera. Falcone vede la sfera all’ultimo e non riesce a opporsi.

20′ Tentativo di De Sciglio dalla distanza. La conclusione è forte ma molto centrale. Ordinaria amministrazione per Falcone.

La Sampdoria è schiacciata nella propria metà campo. La fase difensiva è attenta e le maglie sono strette. Tuttavia, sarebbe opportuno provare a tenere palla e a trascorrere qualche minuto anche dall’altra parte. Maggiore è il tempo trascorso a difendere al limite dell’area, maggiori diventano le possibilità della Juventus di trovare la stoccata vincente.

14′ Prosegue il dialogo a distanza tra Cuadrado e il portiere sampdoriano. La parabola dalla lunga distanza del colombiano viene toccata da Falcone e prolungata in angolo.

13′ Ci prova Cuadrado dal limite dell’area. Falcone si distende e smanaccia in angolo, il terzo nel giro di pochi minuti per i bianconeri.

12′ Superati i dieci minuti di gioco, non si registrano azioni particolarmente degne di nota, se non due calci d’angolo battuti dalla sinistra dalla Juventus. Sul secondo corner, Falcone è dovuto intervenire visto che il pallone era indirizzato verso la porta.

7′ Sampdoria molto ordinata e compatta nelle prime fasi di gioco. I blucerchiati passano alla difesa a cinque quando attaccati. La Juventus tiene tra i piedi i pallino del gioco, ma risulta difficile trovare spazio alle spalle della retroguardia doriana.

1′ La Sampdoria batte il calcio d’inizio. Genovesi con la tradizionale divisa blucerchiata, la Juventus affronta il match in completo giallo.

La cronaca

La Sampdoria scende in campo all’Allianz Stadium di Torino per provare un colpaccio che servirebbe soprattutto per il morale. La squadra, guidata oggi da Felice Tufano, il tecnico della Primavera, dovrà scrollarsi di dosso le scorie delle ultime tre sconfitte in campionato. Il passaggio del turno appare complicato, ma nella partita secca nulla è da escludere. Sarà in ogni caso fondamentale dare segnali di ripresa dopo lo scrollone causato dall’esonero di mister Roberto D’Aversa.

La Samp si schiera con il 3-5-2 con Falcone; Conti, Magnani, Murru; Bereszynski, Thorsby, Rincon, Askildsen, Augello; Caputo; Torregrossa. La Juventus risponde con un classico 4-4-2 composto da Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata.

L’arbitro è Forneau di Roma, coadiuvato dagli assistenti di Lombardo e Pagnotta.