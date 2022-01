La peste suina è arrivata anche a Genova: trovata carcassa di cinghiale positiva a Staglieno - Genova 24

Genova. La peste suina è arrivata anche nel territorio di Genova: come conferma il dipartimento di veterinaria di Alisa, è risultata positiva al virus una carcassa di cinghiale rinvenuta nei pressi dell’autostrada vicino al casello di Genova Est, nella zona di Staglieno. Si tratta della prima conferma che il morbo non è rimasto confinato all’entroterra ma si è esteso ai boschi nelle immediate vicinanze della città.

Oltre alla carcassa in Valbisagno sono emersi altri tre casi di contagio in altrettanti suini morti: uno a Mignanego, uno a Isola del Cantone e un altro a Rossiglione. Il conteggio totale in Liguria sale quindi a 11 episodi accertati, tutti concentrati nelle alte valli Stura e Scrivia fatta eccezione per il ritrovamento di Staglieno.

Ritrovamento che getta molte ombre sulla possibilità di restringere la zona di applicazione dell’ordinanza che di fatto mette in lockdown i boschi di 36 comuni liguri, tra cui lo stesso capoluogo. Sarebbe stato questo l’obiettivo della Regione, che mirava a concordare coi ministeri della Salute e dell’Agricoltura una rimodulazione delle misure, ma la conferma che il morbo ha superato lo spartiacque appenninico potrebbe complicare ulteriormente la situazione.

Ieri, intanto, una delle battute di ricerca delle carcasse a Montoggio non ha dato alcun esito. Secondo una stima, per ogni carcasse rinvenuta ce ne sono altre 10 nascoste, un numero che dà l’idea di quanto sia difficile il lavoro di questi giorni per tentare di circoscrivere l’area infetta. Ed è per questo che i cacciatori, ingaggiati dagli enti competenti, hanno lanciato l’appello a sportivi, escursionisti e animalisti per partecipare come volontari alle attività di monitoraggio. E c’è già chi l’ha raccolto.

Il virus, lo ricordiamo, non è pericoloso per l’uomo ma il rischio è che si possa propagare – anche attraverso gli spostamenti delle persone – fino a minacciare gli allevamenti di maiali, non solo in Liguria e in Piemonte ma soprattutto in Lombardia ed Emilia-Romagna, dove ci sono molti più capi di bestiame. Il giro d’affari basato sulla carne suina in Italia è stimato tra i 6 e i 9 miliardi di euro ed è facile capire quale danno potrebbe provocare un’epidemia incontrollata.