La Fezzanese vince la Coppa Italia d'Eccellenza: la gioia di Turi, Balbi e Brizzi - Genova 24

La Fezzanese, grazie a due goal nel primo tempo, ha vinto la Coppa Italia d’Eccellenza superando la Genova Calcio. La squadra di Maisano ha accorciato le distanze nella ripresa, ma gli spezzini sono stati bravi a tenere botta.

Mister Stefano Turi commenta così il successo: “Una bella partita, tra due belle squadre. Abbiamo fatto meglio il primo tempo. La Genova Calcio ha reagito da squadra forte,. ha avuto l’occasione per pareggiare, ma anche noi avremmo potuto fare il 3 a 1. Onore a loro, sono una bella squadra. Ce la godiamo. Da domani pensiamo al campionato. Si festeggia un po’ questa sera ma si riparte subito”.

Così Andrea Balbi: “Nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita: fosse finita 2 a 0 non ci sarebbe stato nulla da dire. Nel secondo tempo, loro hanno preso delle contromisure e ci han messo più in difficoltà. Ma da grande squadra siamo riusciti ad arrivare in fondo. In campionato, proveremo il salto di categoria pur non avendo l’assillo di dover andare in Serie D.

Gioia anche per uno dei migliori in campo, Antonio Brizzi- “Nel primo tempo – commenta – abbiamo espresso meglio il nostro gioco. Nella ripresa, meglio la Genova Calcio. Siamo contentissimi”.