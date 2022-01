Genova. La farmacia Oregina di via Napoli 44 – come annunciato in un post Facebook condiviso sulla propria pagina – è alla ricerca di un farmacista a tempo pieno.

La candidatura dovrà essere inviata via mail esclusivamente all’indirizzo: farmacia.oregina@gmail.com oppure a mano in farmacia ed è valida sia per le figure junior sia per quelle senior.

Successivamente – come si spiega nel post social – verrà organizzato il primo colloquio.