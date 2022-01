La Croce Bianca di Cornigliano al traguardo dei 120 anni e cerca giovani in servizio civile - Genova 24

Genova. La Croce Bianca di Cornigliano ha compiuto 120 anni di storia. Un traguardo per una realtà associativa che rappresenta un punto di riferimento per la comunità corniglianese.

Il 6 gennaio 1902 nacque la Croce Bianca per volontà di un esiguo numero di cittadini di Cornigliano che fondarono la pubblica assistenza presso il circolo cattolico ‘Maurizio Dufour’. I fondatori furono l’ingegnere Gustavo Dufour, Salvatore Roncallo, Agostino Tro e Leonardo Mantero.

La finalità dell’associazione fin dalla sua nascita fu quella di prestarsi alle cure e al servizio degli ammalati più umili e dei feriti più gravi e fin da subito la Croce Bianca ottenne l’appoggio incondizionato e l’aiuto sia morale che concreto di tutta la cittadinanza.

120 anni dopo la Croce Bianca di Cornigliano ha celebrato questa ricorrenza con una giornata speciale organizzata per dare un segnale di ripartenza e di solidarietà a tutta Cornigliano: santa messa nella Chiesa di San Giacomo Apostolo, il corteo lungo le vie di Cornigliano fino a via Minghetti, luogo dove sorse la prima storica sede della P.A. e la deposizione della corona in memoria dei caduti presso i giardini Melis. Il tutto alla presenza di istituzioni, tanti dipendenti e volontari della pubblica assistenza, le consorelle e numerosi cittadini.

Sempre nel contesto della giornata di celebrazione dei 120 anni si è svolta presso la sede della Croce Bianca l’estrazione della lotteria che grazie alla partnership con Civ e Confcommercio ha consentito di devolvere all’associazione 1100 euro, con l’organizzazione che ha coinvolto anche il Villaggio di Babbo Natale durante il periodo delle festività presso Villa Bombrini.

“È stata una giornata importante per tutta la comunità di Cornigliano − spiega il nuovo presidente Davide Falteri − con il nuovo direttivo, i dipendenti e i volontari abbiamo avviato un lavoro di sensibilizzazione della comunità per valorizzare il lavoro e i servizi della Croce Bianca.

Recentemente la Pubblica Assistenza ha messo a disposizione la propria esperienza e professionalità per un lavoro di imprescindibile supporto al fianco delle aziende di logistica e trasporti per affrontare le difficoltà della ripartenza produttiva a causa della pandemia, fornendo, in sinergia con Confcommercio, Fai, Sgm e Consorzio Global, il servizio di effettuazione tamponi con un presidio nelle zone di Sampierdarena e Bolzaneto.

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno credendo fortemente nel nuovo corso dell’associazione e lancio un appello ai giovani dai 18 ai 28 anni. È attivo il bando del servizio civile in P.A., un’opportunità importante per aiutare gli altri e per iniziare ad impegnarsi nel sociale.

Il servizio civile durerà un anno per un compenso di 444 euro mensili. Ci sarà tempo per presentare domanda fino al 26 gennaio”.