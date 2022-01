Jack Savoretti progetta di trasferirsi a Genova: "Un sogno da realizzare" - Genova 24

Genova. Tra i progetti di Jack Savoretti, noto cantautore britannico, c’è quello di venire ad abitare a Genova e lo rivela con quel candore tipico di chi ha tanti sogni nel cassetto ed è determinato a realizzarli, uno dopo l’altro.

Prima però c’è un tour che lo aspetta, Europiana Live, che prende il via nei teatri italiani per un motivo ben preciso: “l’Italia ha qualcosa in più degli altri Paesi; forse il calore, forse quella sensazione di relax o la buona cucina, non so, ma di sicuro ha un valore aggiunto che mi attrae e affascina”, racconta Savoretti a Genova24, sul palco del Carlo Felice il 26 febbraio.

Jack Savoretti è un cantante britannico di origini anglo-italiane. Suo padre, Guido, era un mediatore marittimo che lasciò Genova per trasferirsi in Inghilterra. Sua madre, Ingrid Hepner, è un’ex modella di origini tedesche, ebree e polacche, attiva nel jet set londinese degli anni 60/70. E suo nonno paterno, Giacomo Savoretti, da cui lui prende il nome, fu uno dei partigiani firmatari che partecipò alla liberazione di Genova dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Dalla sua biografia emerge fin da subito il suo profondo legame con Genova, città che ha vissuto soprattutto da adolescente quando con la sua famiglia veniva a trascorrere le vacanze nella casa paterna.

“La maggior parte delle vacanze, in realtà, la trascorrevamo a Portofino. Ricordo quelle lunghe sere d’estate in cui si ci si divertiva e si faceva festa all’aperto; ricordo i miei genitori ballare in un locale chiamato Scafandro; ricordo Mauro, il barista, che suonava la chitarra e mi parlava di musica. Io lo ascoltavo affascinato e oggi credo che proprio in quelle calde sere estive in riviera sia nato il mio amore per la musica“, dice Savoretti, regalando un’immagine del suo passato dalle tonalità giallognole, tipiche delle foto-ricordo vintage.

“Dopo l’incontro con Mauro però, ho preso seriamente la chitarra in mano solo all’età di 16 anni. Oggi non mi sento un vero e proprio musicista ma più un cantante alla continua ricerca di romanticismo, inteso in senso ampio, non solo legato alle canzoni d’amore”, sottolinea.

Il romanticismo di cui parla si ritrova nelle parole che dedica a Genova, “città in cui ogni volta che ci torno mi dà la sensazione di essere a casa e mi regala ricordi carichi di emozione” – dice – “ma il mio vero luogo del cuore genovese è lo stadio Ferraris di Marassi. Quando vedo quell’alto palazzo rosa che si erge tra le case il mio cuore comincia a battere”. Poi, ridendo, aggiunge che ovviamente gli piace anche Boccadasse, “vero gioiello genovese”.

Jack è un accanito tifoso genoano, per questo oggi soffre per gli insuccessi della squadra: “Mi spezza il cuore vedere il Genoa in queste condizioni, non se lo merita proprio; è una squadra storica che ha ancora tanto da dare, secondo me. Sono molto legato ai colori rossoblù anche perché l‘ex presidente Sanguineti era il nonno dei miei cugini“.

Poi, prima di chiudere la telefonata, non poteva certo mancare un commento sull’attuale situazione pandemica che mette in risalto notevoli differenze culturali, per esempio tra italiani e inglesi.

“Gli inglesi non si pongono il problema della salute, ma più delle regole e dei cambiamenti nello stile di vita che le varie restrizioni hanno comportato. Gli italiano invece, al contrario, in generale tendono a rispettare tutte le regole e a preoccuparsi più delle conseguenza che il virus porta a livello di salute e sanità”.