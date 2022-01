Internazionalizzazione, Alce si scioglie e confluisce in Confindustria Genova con i suoi 60 associati - Genova 24

Genova.”Dopo un lungo fidanzamento, una collaborazione che durava da tempo, siamo arrivati all’atto conclusivo la confluenza di Alce nella nostra associazione”.

Il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso, annuncia così l’operazione che segna l’ingresso e l’assorbimento dell’Associazione ligure commercio estero nella confederazione, firmata questa mattina. La confluenza di Alce porta in dote 40 aziende in più in Confindustria Genova, oltre alle 20 che oltre ad essere iscritte ad Alce erano già associate. Una realtà che conta complessivamente 1.500 addetti.

“Alce nasce nel dopoguerra per ripartire e costruire ponti sui mercati internazionali come valore per creare prosperità al Paese – spiega Marco Toffolutti, fino ad oggi presidente di Alce, e che d’ora in poi sarà invece presidente del gruppo internazionalizzazione che nasce all’interno di Confindustria -. Portiamo come valore aggiunto un sistema di relazioni costruito in 75 anni, siamo molto presenti sull’import con conoscenze approfondite dei mercati europei e mondiali”.

Per quanto riguarda l’operazione, Toffolutti spiega: “Alce confluisce in Confindustria Genova, gli associati diventano associati Confindustria. Quindi noi ci sciogliamo ma andremo a costituire un gruppo internazionalizzazione Alce, diventiamo un’articolazione organizzativa di Confindustria. Abbiamo valutato che è meglio mettersi insieme e avere una voce un po’ più forte”. Per Confindustria è un rafforzamento nel settore dell’internazionalizzazione.

“Acquisire il know how e l’esperienza di Alce, tra l’altro su una cosa molto attuale, cioè la difficoltà a reperire materie prime che sta ostacolando la ripresa, è un tassello molto importante che nella nostra delega all’internazionalizzazione è fondamentale” aggiunge Risso sottolineando il valore aggiunto che porta l’amalgama di competenze.

Quest’anno, annuncia intanto Caterina Chiesa, vicepresidente di Confindustria Genova con delega all’internazionalizzazione, partirà la “mappatura della internazionalizzazione delle nostre imprese, per capire dove, in che modo e con che mezzi approcciano il mercato estero per far sì che possiamo mettere in atto azioni più efficaci per loro”.