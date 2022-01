Inizio di settimana “a singhiozzo” sulle autostrade liguri: code e rallentamenti - Genova 24

Liguria. Inizio di settimana “a singhiozzo” sulle autostrade liguri. In particolare per via di lavori e cantieri che stanno generando code e rallentamenti su A10, A12 e A26.

Partendo dall’A10, al momento si registra 1km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia, per lavori.

Un km di coda anche sull’A12, in questo caso tra Recco e Rapallo, in direzione Rosignano, sempre per lavori.

Infine, la coda più corposa si è formata sull’A26, tra Ovada e Masone, con ben 4 km di coda in direzione Genova Voltri, sempre causa lavori.