Ingerisce 20 involucri di droga e cerca di scappare alla vista delle divise: minorenne arrestato - Genova 24

Genova. Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un minorenne, di origini senegalesi, ospite di una comunità genovese con regolare permesso di soggiorno, per spaccio di droga e resistenza, come riportato in una nota diffusa.

Martedì 18 gennaio, intorno alle 17.20, gli agenti hanno notato il giovane, in compagnia di altri ragazzi in piazza della Commenda, che alla vista delle divise ha cercato subito di scappare. Così – spiegano nella nota – lo hanno raggiunto e gli hanno intimato di aprire la bocca per verificare che non nascondesse involucri sospetti.

Il ragazzo si è rifiutato ma gli agenti, raccontano, si sono accorti che stava deglutendo qualcosa a fatica. A quel punto, hanno contattato il Pm dei minori di turno, che ha disposto di procedere con l’identificazione del giovane e con gli accertamenti clinici per verificare la presenza di corpi estranei nell’intestino, per altro molto pericolosi per la sua incolumità in caso di rottura degli involucri.

Successivamente, accompagnato al policlinico San Martino, al ragazzo sono stati trovati corpi estranei nell’intestino. Nelle ore successive il minore ha espulso ben 20 involucri, contenenti cocaina, crack e oppiacei.

Sempre secondo quanto riferito dagli agenti il ragazzo è risultato anche positivo al Covid, e benché asintomatico, è rimasto presso la struttura ospedaliera, piantonato dai colleghi del reparto Sicurezza Urbana. Dopo l’ultima tac di controllo che ha scongiurato la presenza di altri ovuli, la magistratura ha disposto il trasferimento in stato di arresto presso la sede penitenziaria Cpa genovese. Il ragazzo, che non si è avvalso della possibilità di contattare il proprio Consolato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.