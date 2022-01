Incidenti sul lavoro, la Procura di Genova chiama le forze dell'ordine: "Più controlli nei cantieri" - Genova 24

Genova. “La Procura di Genova ha di recente fornito istruzioni a tutte le forze dell’ordine per svolgere un più puntuale controllo dei cantieri e dei luoghi in cui si svolgono lavorazioni pericolose per l’incolumità dei lavoratori”.

Lo ha detto Roberto Aniello, procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, spiegando che sono “in crescita i procedimenti relativi a infortuni sul lavoro, alcuni dei quali mortali”.

Il fenomeno risulta in aumento “anche perché le recenti normative che hanno introdotto agevolazioni finanziarie per ristrutturazioni edilizie, oltre all’effetto positivo per il risanamento del patrimonio immobiliare, hanno dato luogo a un proliferare di lavori edilizi che però non sempre sono assistiti dalle prescritte cautele”, ha aggiunto Aniello. “È evidente – ha concluso – che le Asl e l’ispettorato lavoro non sono in grado di compiere tutti i controlli necessari per la cronica insufficienza del personale a disposizione”.

Tra i temi caldi affrontanti durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario quello dei vertici del tribunale e del personale del palazzo. “Sono vicario della Corte da più di un anno e ancora non è stato nominato il presidente. Questo è un impedimento alla piena gestione dell’ufficio ed è inaccettabile”. Lo ha detto Alvaro Vigotti, presidente vicario della Corte d’appello di Genova.

“Considerando anche una mancata copertura del personale amministrativo del 40%”, ha aggiunto Vigotti, è “evidente la difficoltà con cui si è lavorato, anche per le nuove norme sanitarie legate alla pandemia che hanno comportato nuove esigenze organizzative”. Tuttavia “l’andamento della gestione non ha subito rallentamenti rilevanti”, ha concluso il presidente vicario.