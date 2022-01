Incendio sulle alture di piazza Manin, a fuoco un appartamento in via Contardo - Genova 24

Genova. Un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina in via Contardo, sulle alture di piazza Manin. A fuoco un appartamento all’interno di un palazzo.

Per fortuna quando è divampato il rogo nessuno era in casa. Sul posto i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme.

L’incendio ha generato molto fumo ma i pompieri non hanno ritenuto necessario evacuare i residenti del condominio.

Prima delle 9 i vigili del fuoco hanno concluso l’intervento senza ulteriori problemi.