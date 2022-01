Incendio nei fondi del Colombo, studenti evacuati e intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Mattinata movimentata per gli studenti del liceo Colombo, in via Bellucci nel centro di Genova, a causa di un incendio divampato nei fondi dell’edificio, in un locale magazzino.

I ragazzi, quei pochi che erano a scuola e non i dad, sono stati fatti evacuare, come da piano di emergenza. Alcuni si sono riuniti nella vicina piazza Bandiera, altri sono tornati a casa.

Sul posto i vigili del fuoco, impegnati con due squadre nello spegnimento, e diverse ambulanze inviate per precauzione ma il principio d’incendio non ha provocato feriti o intossicati. Presente anche la polizia locale in ausilio dei soccorsi.

L’incendio è stato spento senza grandi difficoltà. Ad andare in fiamme un ammasso di carta.