Incendio in un appartamento in salita Oregina: vigili del fuoco sul posto - Genova 24

Genova. Un incendio all’interno di una abitazione è scaturito questa sera poco prima delle 2o in un palazzo di Salita Oregina mettendo in allarme diverse persone.

Sul posto l’intervento immediato dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme, probabilmente generate da un cortocircuito elettrico, che nel frattempo avevano devastato una stanza dalle casa.

Ingente il fumo nelle scale del palazzo, cosa per la quale sono state fatte uscire le persone presenti nelle case del civico, assistite poi dai medici del 118. Per una anziana è stato necessario il trasporto, in codice giallo, presso il Galliera per accertamenti. Non è comunque in grave condizioni.

A presidiare la zona anche gli agenti della polizia locale che stanno organizzando la viabilità pedonale della parte ‘a sud’ di via Napoli della famosa creuza del quartiere.