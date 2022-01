"In quarantena a nostra insaputa": la comunicazione 'retroattiva' arriva con i bimbi in classe - Genova 24

Genova. Secondo alcuni esperti ,nonostante i numeri siano ancora vertiginosi, il Covid potrebbe iniziare a mollare la presa, lasciando intravedere la luce in fondo a quel lungo tunnel in cui ci troviamo da due anni. Nonostante ciò la scuola è ancora letteralmente nel caos, alle prese con un picco di contagi e, soprattutto, con una selva burocratica che sta di fatto compromettendo da settimane lo svolgimento della didattica. Ancora una volta.

Il gran numero di positivi, derivato dall’inedita quantità di test che ogni giorni vengono svolti (e pagati) dai cittadini, come prevedibile sta intasando ‘la macchina’ della sanità, creando difficoltà e disservizi. Lo abbiamo raccontato in queste settimane, con i ‘positivi fantasma’ e le proteste di chi è rimasto in attesa di un test necessario per uscire ufficialmente dal girone della malattia.

Per le scuole, se possibile, la situazione è ancora peggiore visto che la tempestività dovrebbe essere la condizione sine qua non per gestire una situazione che oltre al comparto scolastico coinvolge migliaia di famiglie alle prese con quarantene e sospensioni didattiche che spesso impattano in maniera devastante sulle necessità di lavoro.

“Lunedì scorso mentre i bimbi erano a scuola ai genitori è arrivata la comunicazione da parte di Asl che la quarantena era scattata quattro giorni prima – ci racconta una madre di due alunni della primaria Montegrappa di via San Marino – mentre i nostri figli si sono continuati a vedere in classe e fuori dalla scuola per quattro giorni senza che nessuno ci dicesse nulla”.

Il caso è da manuale per l’intreccio di complicazioni e ritardi: un alunno risulta positivo domenica 16 gennaio, e per la classe, 18 alunni, essendoci un solo caso, scattano i tamponi per tutti i compagni (tutti negativi) e la didattica in presenza ma con autosorveglianza (distanziamento e mascherine). Succede che poi però una studentessa della stessa classe risulta positiva il 20 gennaio, ma dalla scuola non viene preso nessun ulteriore provvedimento perchè la piccola non va a scuola dal 14 gennaio.

Al sabato tutti gli alunni della classe fanno il tampone di uscita (il T5) ed essendo nuovamente tutti negativi (tranne la ragazza, ma che era assente e quindi non in classe da una settimana) il lunedì successivo ritornano a scuola, uscendo dal regime di autosorveglianza. Ma in mattinata nelle caselle mail dei genitori arriva con la semplicità pacata di una notifica sul cellulare la classica doccia fredda. Con la registrazione del secondo caso (benchè non fosse a scuola da tempo) scatta retroattivamente la quarantena per tutti da giovedì 20, con durata prevista fino al 29.

“Insomma un vero caos – ci racconta la famiglia – un caos di cui non capiamo il senso dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza: noi eravamo in quarantena a nostra insaputa e i nostri figli hanno fatto sport, visto gli amici, sono andati in classe. Se il senso è quello di prevenire l’allargamento del contagio sicuramente non è efficace. In questi 4 giorni avremmo potuto contagiare chiunque dentro e fuori la scuola. E ora ci troviamo a casa, sani“.

Insomma, se da Roma ci dicono che a scuola va tutto bene, dalle scuole il messaggio sembra ancora una volta esattamente l’opposto. Ma oltre a virus a colpire è ancora una volta la disorganizzazione e il tentennamento della macchina pubblica, sempre pronta a rimanere schiacciata dagli eventi e troppo spesso da sé stessa.