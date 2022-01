In Liguria oltre 600mila prenotazioni per la terza dose, Toti: "La maggioranza sta aderendo" - Genova 24

Genova. “I dati delle prenotazioni per le dosi booster, che hanno raggiunto e superato le 608mila, ci dicono che la maggioranza dei liguri sta aderendo alla campagna vaccinale“. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“Nelle ultime 48 ore sono quasi 5mila le dosi di vaccino somministrate, e nel mese di dicembre appena concluso in Liguria sono state somministrate 24.201 prime dosi e 287.065 dosi booster: per queste ultime una media di oltre 9mila al giorno – continua Toti -. La campagna vaccinale prosegue, con l‘obiettivo di estendere la copertura vaccinale al maggior numero di persone possibili e alleggerire la pressione sugli ospedali. I numeri infatti confermano che il vaccino protegge anche in un momento di elevata circolazione del virus come questo: dei 47 ricoverati in terapia intensiva negli ospedali della Liguria, sono ben 35 i non vaccinati”-

“Per quanto riguarda la copertura vaccinale, in Liguria ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’88,22% della popolazione over 12. Tra le diverse fasce, spiccano quella degli over 80 al 97,62% e quella tra i 20 e i 29 anni, che tocca il 91,94%”, aggiunge Toti.

Per quanto riguarda la fascia 5- 11, le prenotazioni sono quasi 15mila (14.956) e 5.192 le dosi già somministrate.