Imprese che decidono di presentare bilancio di sostenibilità, Natale (Pd): "Sia dato un sostegno" - Genova 24

Liguria. Un sostegno alle imprese virtuose che decidono, per scelta e non perché obbligate, di presentare accanto al bilancio di esercizio anche quello di sostenibilità ambientale e sociale: “Il consiglio regionale ha approvato il nostro ordine del giorno − il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato in consiglio − che chiede di sostenere, con un finanziamento da inserire nella prossima programmazione europea di concerto con le associazioni di categoria, le piccole e medie imprese che autonomamente decidono di presentare un bilancio di sostenibilità ambientale e sociale”.

Secondo Natale “La scelta di redigere un bilancio di sostenibilità significa prediligere un modo di lavorare responsabile e trasparente, incentivando le aziende a intraprendere percorsi virtuosi sia nel rispetto dell’ambiente che nella tutela dei lavoratori, con risvolti positivi per l’impresa ma anche per la società”.

Per il consigliere del Pd, però “si tratta di una scelta che richiede un investimento che non sempre le piccole e medie imprese possono affrontare, per questo abbiamo chiesto alla giunta di impegnarsi a sostenerle con un finanziamento che l’assessore Benveduti si è impegnato a inserire nella prossima programmazione dei Fondi europei. Regioni come Veneto e Toscana lo hanno già fatto. Ora tocca anche alla Liguria premiare le imprese virtuose e incentivare chi decide di puntare su trasparenza, sostenibilità e sociale”.