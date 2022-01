Immobili confiscati alla mafia, al Comune altri 7 spazi: saranno abitazioni per giovani, cicloposteggi e toilette - Genova 24

Genova. Saliranno da 64 a 71, molto presto, gli immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui il Comune di Genova è proprietario. La delibera per l’acquisizione a titolo gratuito di 7 nuovi spazi sarà approvata durante il prossimo consiglio comunale nello stesso giorno in cui l’aula voterà anche il regolamento sulla gestione degli immobili confiscati.

Il nuovo regolamento è stato presentato in commissione questa mattina dall’assessore al Patrimonio e Bilancio Pietro Piciocchi, insieme agli uffici competenti. Un testo che prende le mosse dall’esperienza dell’amministrazione sul campo negli ultimi anni e che si somma alla disciplina della materia stabilita da norme nazionali.

Gran parte degli immobili confiscati alla mafia (55) sono stati acquisiti a titolo gratuito in seguito al passaggio in giudicato di una delle più importanti confische del Nord Italia, legata all’inchiesta sulla famiglia Canfarotta.

Alcuni spazi, quasi tutti nel centro storico, sono stati affidati ad associazioni e enti del terzo settore. Recentemente hanno fatto notizia la realizzazione di una escape room da parte di un gruppo di scout e l’apertura di un infopoint dell’associazione Gigi Ghirotti. La legge stabilisce infatti che la destinazione di questi immobili debba essere prevalentemente tipo economico-sociale o istituzionale.

Dove sono e a cosa serviranno. I sette nuovi locali confiscati alla mafia si trovano nei “caruggi” e nel quartiere di San Teodoro, Nella fattispecie due di tali beni sono stati ritenuti idonei ad essere riutilizzati per finalità di emergenza abitativa (via Bari 33/33 e vico Giannini 3/12), due magazzini situati a piano terra nella zona della Maddalena (vico Boccanegra 7R e vico Cannoni 3 PT) sono stati ritenuti idonei ad essere riutilizzati nell’ambito dei progetti di rigenerazione legati al piano integrato degli interventi nel centro storico, quali la realizzazione di servizi igienici pubblici o ciclo-depositi e, infine tre appartamenti situati nel centro storico, zona Maddalena (vico Colalanza 1, vico Salvaghi 4/1 e vico Cannoni 3/2), sono stati ritenuti idonei a essere riutilizzati attraverso l’assegnazione a enti del terzo settore per attività di utilità sociale o per progetti di sostegno alla residenzialità giovanile.

“La particolarità della gestione da parte del Comune di Genova, un unicum in tal senso – ha spiegato l’assessore Piciocchi – è che si procede, prima dell’acquisizione da parte dell’amministrazione comunale alla verifica della presenza di enti interessati”. Questo per rendere più efficace l’intervento e facilitarlo nelle pratiche e tempistiche burocratiche.

Nell’ambito della commissione consiliare di oggi è emersa anche un’importante iniziativa messa in pratica dalle associazioni di quartiere del centro storico, insieme al portierato sociale di piazza Don Gallo e Libera Liguria.

Il 12 febbraio alle 11 partirà proprio da piazzetta Don Gallo, in collaborazione con l’associazione A.D.eS.So. (Antimafia, Diritti e Solidarietà Sociale), il progetto di Beni in Tour, un percorso guidato nel centro storico di Genova attraverso i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’appuntamento (qui il link) si ripeterà ogni secondo e quarto sabato del mese, sempre dalle 11 alle 13.30. Prenotazione obbligatoria attraverso l’email tourbeniconfiscati@gmail.com.