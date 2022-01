Il volo della speranza: neonato in fin di vita trasportato al Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Poche ore di vita e già una grande sfida da affrontare: così un piccolo neonato, affetta da alcune gravi complicazioni, ha fatto il suo primo volo per difendere la cosa più importante. La vita.

Il tutto comincia ad Imperia, quando i medici dell’ospedale pediatrico, vista la situazione, decidono che il piccolo debba essere affidato ad un team di super specialisti dotati degli attrezzi adatti, e per questo si mettono in contatto con i colleghi del Gaslini.

Valutata la situazione di estrema urgenza, dall’ospedale pediatrico parte la chiamata verso il comando dei vigili dl fuoco che, come di consueto, scattano: grazie alla nuova culla Sten (Sistema Trasporto Emergenza Neonatale) in dotazione al reparto volo, l’elicottero è partito subito alla volta di Imperia, dove in pochi minuti ha raccolto e accolto il piccolo per poi tornare rapidamente a Genova. E così dopo il primo volo, adesso per il piccolo inizia la battaglia decisiva, aiutato dal miglior team medico del paese.