Il sindaco di Recco chiude le aree giochi alle 20 contro assembramenti e schiamazzi notturni - Genova 24

Recco. È entrata in vigore l’ordinanza del sindaco Carlo Gandolfo che limita l’orario di accesso alle aree verdi di piazza Gastaldi e di piazza Ricina per tutelare la quiete pubblica, per scoraggiare atti di vandalismo e per evitare assembramenti.

L’accesso alle due aree fino al 10 giugno, giorno di chiusura delle scuole, sarà regolato dal seguente orario: dalle ore 6 alle ore 20. Quindi l’uso degli spazi, dei giochi e la permanenza in queste aree è vietata al di fuori degli orari indicati.

“Le aree destinate a verde pubblico sono luoghi di aggregazione e svago per bambini e adulti. Le chiusure serali sono state programmate per scoraggiare chi approfitta di questi spazi per disturbare la quiete pubblica con schiamazzi. Il provvedimento quindi oltre a tutelare la tranquillità degli abitanti, ed evitare assembramenti, metterà un freno a episodi di maleducazione e atti vandalici, che possano mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini”.

La polizia locale è incaricata alla vigilanza del rispetto dell’ordinanza, le violazioni alle prescrizioni sono punite con sanzioni da 50 a 300 euro.