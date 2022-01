Il piede rimane schiacciato nella pressa: infortunio sul lavoro a Bolzaneto - Genova 24

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina a Bolzaneto, dove un operaio è rimasto con un piede incastrato in una pressa industriale rimanendo ferito all’arto.

L’incidente è avvenuto verso le 11.30 in una azienda d via Romairone: sul posto immediato l’intervento dei medici del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal macchinario rimasto bloccato.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Asl e le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso, probabilmente sarà aperto un fascicolo. Le condizioni dell’uomo al momento sarebbero stazionarie e per fortuna non gravi. E’ stato ricoverato in ospedale in codice giallo.