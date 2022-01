Il neurologo Paolo Tanganellli è il primo garante dei diritti degli anziani del Comune di Genova - Genova 24

Genova. Figura molto nota, soprattutto per la sua lunga carriera nella sanità pubblica cittadina, il medico neurologo genovese Paolo Tanganelli è stato nominato dal sindaco Marco Bucci primo garante comunale dei diritti degli anziani.

La nomina arriva sei mesi dopo la deliberazione in consiglio comunale della proposta di istituzione di questa nuova figura. La proposta era stata avanzata da Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia e nata in seno all’associazione dei Seniores di Forza Italia guidati dall’onorevole Enrico Pianetta e sostenuta dal capogruppo di Forza Italia in Regione Claudio Muzio.

Il dottor Paolo Tanganelli, genovese, 72 anni, è docente di Neurologia all’Università di Genova, è stato primario in diversi ospedali cittadini e direttori di dipartimento per la Asl 3. E’ specializzato nella clinica delle malattie nervose e mentali.

“Il sindaco ha fatto un’ottima scelta di alto profilo umano e professionale”, afferma Mario Mascia, promotore dell’iniziativa. Genova è la prima città metropolitana ad adottare una figura apposita per garantire i diritti delle persone anziane, non solo quelle a carico o ricoverate “ma anche e soprattutto quelle che hanno ampiamente dimostrato in tempo di pandemia di saper reggere le sorti di tante famiglie genovesi” aggiunge Mascia.

Il garante dei diritti degli anziani si aggiunge alla figura del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, incarico affidato a Giacomo Guerrera.