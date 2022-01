Il messaggio d'amore di Giampaolo: "Torno in corsa solo per la Samp, tifosi così sono da esempio" - Genova 24

Marco Giampaolo, nel video girato dall’ufficio stampa del club, ha svelato il suo amore speciale per i colori blucerchiati. Un legame così forte da fargli prendere una strada diversa rispetto a quella che aveva in mente: “La Sampdoria è l’unica squadra per la quale avrei accettato di tornare ad allenare in corsa. E così ho fatto. Sarei ripartito con progetti nuovi nella prossima stagione ma la Sampdoria sfugge a questa logica”.

Con i colori blucerchiati, Giampaolo ha trascorso tre stagioni. Una “vita” se si considera il tempo medio di permanenza degli allenatori sulle panchine fatte salve alcune rare eccezioni. Un triennio che ha visto la Samp ottenere due decimi posti e un nono posto: “Ho ripetuto cose che ho fatto per tre anni tornando qui a Bogliasco, dove ho ritrovato con grande piacere le stesse persone. Non ho ancora visto tutti i giocatori, ma quelli che ho visto li ho allenati visti tutti. È stata una bella soddisfazione perché sono fuori da un po’: è sempre un’emozione vivere il campo per chi ha passione per questo mestiere. Fino a ieri vivevo in un altro mondo: ho già cambiato fisionomia, ho una faccia diversa rispetto a quella di ieri”.

Le idee sul dà farsi sono chiare, così come è chiara l’intenzione di far nuovamente innamorare la tifoseria: “Spirito, coesione e identità attraverso il lavoro. Un ringraziamento particolare alla sfera dirigenziale: Lanna, Romei e tutti coloro con cui ho interagito. Un saluto particolare ai nostri tifosi, che ho sempre portato ad esempio. Rappresentano un valore aggiunto per la squadra. È un peccato vedere gli stadi deserti. A Marassi abbiamo vinto partite impensabili, la cornice del pubblico è stata fondamentale. Dobbiamo ripristinare lo spirito di squadra e di gruppo ma l’obiettivo più grande è farci trascinare ancora dalla nostra straordinaria tifoseria”.