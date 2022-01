Il gatto selvatico arriva in città: la presentazione del libro fotografico alla Berio - Genova 24

Genova. Dopo aver tracciato la sua presenza sui monti della nostra Liguria, ora lo “portano in città” come protagonista di un straordinario e unico libro fotografico. Stiamo parlando del gatto selvatico, per la scienza ‘felis silvestris silvestris’, scovato nei terreni selvaggi della nostra regione dal fotografo Paolo Rossi, insieme a Nicola Rebora, e che sarà il protagonista di un pomeriggio a lui dedicato alla Berio, oggi martedì 25 gennaio, dalle 17.

Una scoperta arrivata, quasi per caso, durante sessioni di documentazione attraverso foto trappole. Dopo gli scatti, la verifica scientifica degli avvistamenti, certificata dal professore Stefano Anile massimo esperto italiano in materia: a distinguere questa specie da quelle domestiche “inselvatichite” sono alcuni dettagli come la corporatura più robusta, la coda grossa, con punta arrotondata e larghi anelli neri, oltre ad altri caratteri del mantello.

L’appuntamento di oggi, martedì 25 gennaio alle ore 17 presso gli spazi della Berio (qui la prenotazione per assistere), prevede la presentazione del libro fotografico alla presenza degli autori, che racconteranno tutto quello che è successo nei mesi passati sulle tracce del felino. La sua migrazione, al momento, non è del tutto chiara: con ogni probabilità i suoi spostamenti hanno seguito quelli di altri animali selvatici degli ultimi decenni, come gli istrici, che dal centro Italia, risalendo gli Appennini, hanno ritrovato la Liguria e i suoi verdi monti, spesso sempre più abbandonati.

“Si è trattato della prima documentazione fotografica riconosciuta sulla presenza di questo felino sui monti liguri – spiega Paolo Rossi – da cui mi è nata l’idea di dedicargli il mio lavoro: fino a pochi mesi fa i gatti selvatici potevano essere osservati solo impagliati nel Museo di Storia Naturale di Genova”.