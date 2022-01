Il galeone del porto antico perde i pezzi, intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Ieri sera attorno alle 20:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul galeone dei pirati ormeggiato al porto antico.

Dall’attrazione turistica, che fu scenario del film “Pirati” di Roman Polanski nel 1986, si sono staccati diversi pezzi di legno, alcuni finiti sul molo, altri in acqua.

I vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo con l’autoscala verificando che non ci fosse pericolo di altri distacchi.

Il Neptune, così si chiama il vascello (erroneamente famoso come galeone), è stato costruito in Tunisia e, nel 2011, è stato usato come ambientazione per la trasposizione televisiva della Jolly Roger del Capitan Uncino nella miniserie televisiva Neverland – La vera storia di Peter Pan di Nick Willing.

“Non è successo nulla di grave, è solo caduto un pezzo di legno marcio in acqua” dice il comandante del Galeone dopo l’intervento di ieri sera dei vigili del fuoco. Il vascello Neptune resta dunque aperto al pubblico.