Il collego dei Geometri di Genova organizza un corso sul processo tributario e il contenzioso catastale - Genova 24

Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova organizza un corso di 14 ore su “Il Processo Tributario e il Contenzioso Catastale”.

Il corso si propone di offrire al professionista che si approccia alla difesa nanti le commissioni tributarie gli strumenti utili a orientarsi all’interno delle regole volte a garantire la corretta applicazione della normativa in materia catastale e la miglior tutela del cliente. Ogni istituto normativo sarà esaminato, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, in modo da segnalare i punti fermi nell’applicazione delle regole processuali e i temi che al contrario necessitano di ulteriori interventi normativi o interpretativi.

Il corso prevede 6 lezioni, ciascuna della durata di due ore e 1 prova pratica durante la quale sarà affrontata la concreta stesura di un ricorso.

Il corso inizierà il prossimo 20 gennaio e si concluderà il successivo 24 febbraio.

Il corpo docente sarà composto dalla Avv. Marinella Baldi del Foro di Milano e dagli Avv.i Luisa Amoretti e Andrea Romani Grussu del Foro di Genova.

Per ogni ulteriore informazione: formazione@geometrinrete.ge.it