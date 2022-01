I giovani talenti della musica genovese alla conquista dell’ America Latina - Genova 24

Genova. Gli artisti della GIMYF (Genoa International Music Youth Festival), sbarcano in alcuni dei più prestigiosi teatri di Perù e Cile, celebrando il compositore di Tortona Lorenzo Perosi e contribuendo anche alla registrazione di un disco.

Nella cattedrale di Lima, il 22 febbraio, il coro e l’ orchestra Nacional del Perù – con la partecipazione di una nutrita pattuglia di artisti italiani , eseguiranno il “Quartetto n. 2” di Perosi, “Exultate jubilate” di Mozart, e il “Magnificat e gloria” di Vivaldi.

Il direttore d’ orchestra sarà il genovese Lorenzo Tazzieri, fra i cantanti il soprano Marta Mari e il mezzosoprano Giada Venturini.

Nella settimana precedente al concerto l’ Istituto Italiano di cultura di Lima ospiterà una masterclass rivolta ai giovani cantanti peruviani interessati ad approfondire la tecnica del canto operistico.

In Cile, invece, La UdeC Symphony Orchestra, l’ ensamble musicale dell’ università della città di Conception, chiuderà la stagione con un concerto che sarà anch’ esso diretto dal genovese Lorenzo Tazzieri e avrà come ospite d’onore il pianista Luca Ciammarughi, genovese da tempo trasferitosi a Milano, conduttore radiofonico quotidianamente presente su Radio Classica. Il concerto avrebbe dovuto tenersi il 29 gennaio, ma è stato rinviato a causa di alcuni casi di covid riscontrati fra gli orchestrali e si svolgerà in primavera. Durante la loro trasferta in Cile, però, i due artisti genovesi come previsto parteciperanno all’ incisione di un disco.

Il programma del concerto comprende opere di compositori di spicco come il “Quartetto d’archi” di Lorenzo Perosi, specialista in musica sacra; il “Concerto per pianoforte e orchestra k 456” di Mozart, oltre alla Sinfonia n. 36 dello stesso autore. E proprio il repertorio mozartiano farà parte di un album sul quale sta lavorando l’Orchestra Sinfonica dell’UdeC, con il supporto del direttore Lorenzo Tazzieri , che sarà pubblicato dall’ etichetta Vinci Classics nel corso dell’anno.

A due anni dalla firma dell’accordo tra l’Ente Culturale dell’Università di Concepción e il Genoa International Music Youth Festival attraverso l’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), la collaborazione fra questi importanti enti culturali si consolida, unendo paesi come Brasile, Cile, Cina, Giappone, Ucraina, Italia, Malta, Paraguay, Perù, Romania, Russia e Uzbekistan, con l’obiettivo di diffondere la cultura a livello internazionale e sostenere il Festival Internazionale di Musica Giovanile di Genova.

Decisivo l’ apporto del direttore d’ orchestra Tazzieri che, a soli 36 anni, ha diretto molti dei concerti e opere liriche fra le quali il Rigoletto Opera Festival allo Stadio Ester Roa Rebolledo. Tazzieri è uno dei più accreditati giovani direttori italiani in campo internazionale, Infatti è uno dei principali punti di riferimento della Tokyo Metropolitan Opera Foundation, direttore artistico del Genoa International Music Youth Festival e del Batumi International Music festival in Georgia.

Il Galà Lirico di Conception è stata l’occasione per rafforzare tutti questi legami internazionali poiché l’Orchestra Sinfonica dell’UdeC ha avuto sul palco voci di spicco, come Maureen Marambio, Gonzalo Tomckowiak e il mezzo soprano italiano, anch’ essa genovese, Giada Venturini.

Una collaborazione che presenta importanti proiezioni per il futuro, poiché nell’ultima settimana di febbraio i vincitori dell’International Young Talent Contest verranno in Italia per partecipare al Festival Internazionale di Musica Giovanile di Genova.