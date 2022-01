"Ho perso la macchina a Genova, aiutatemi a trovarla", la storia di Nicola diventa virale - Genova 24

Genova. Vi è mai capitato di non ricordare dove avete parcheggiato? Probabilmente sì. Immaginate che vi succeda la stessa cosa in una città che non conoscete, dove non avete punti di riferimento e dove le strade vi sembrano “tutte uguali”. È la storia che ha raccontato ieri Nicola Diviesti sul gruppo Facebook GenovaTraffico. “Ho smarrito una Clio a Genova, non mi ricordo più la via dove l’ho parcheggiata. Se vi capita di vederla avvisatemi”, ha scritto in un post allegando una foto esemplificativa del modello, colore blu elettrico, e il numero di targa: DN070TH.

In poche ore il post ha raggiunto quasi 25mila persone e totalizzato più di 400 interazioni, finendo condiviso su altri gruppi e diventando così una storia virale sui profili social dei genovesi. Da un lato sono decine le persone che stanno tentando di aiutare Nicola facendogli ricordare qualche dettaglio utile a rintracciare l’auto, offrendosi in prima linea per ritrovarla. Dall’altro molti hanno messo in dubbio la veridicità di una vicenda non del tutto assurda, ma comunque ricca di punti non chiari.

Nicola Diviesti ha spiegato di avere smarrito la sua Clio la sera del 25 dicembre dopo averla parcheggiata in una strada “a quattro corsie con uno spartitraffico”, sul margine destro e in parallelo. Ricorda di essere uscito dall’autostrada al casello di Nervi e di aver percorso poi una distanza imprecisata alla guida seguita da una mezz’ora di cammino. “Non avevo una meta“, ha risposto a chi gli chiedeva dove andasse. In tanti lo hanno preso in giro asserendo che fosse ubriaco, ma lui nega: “Non stavo manco messo male”, ma “al ritorno ho avuto un vuoto di memoria“. Tra i pochi punti di riferimento forniti, la presenza di “archi squadrati” (probabilmente portici), un “ponte che mi ha portato alla strada di sotto” e una filiale della banca Intesa Sanpaolo, elementi che molti utenti hanno collegato a via Cantore.

Che si tratti di una storia totalmente inventata sembra escluso, visto che a quel numero di targa corrisponde davvero una denuncia per furto presentata il 26 dicembre ai carabinieri di Carrara (verificabile su questo sito col numero di targa), città in cui Diviesti afferma di risiedere sul suo profilo Facebook, e infatti riferisce di essere lui l’autore della denuncia. Ma anche volendo immaginare che Nicola non sia il proprietario, parrebbe decisamente illogico esporsi a tal punto. Nel dubbio, comunque, se qualcuno notasse quella vettura in sosta, avvisi le forze dell’ordine e sarà sicuro di non sbagliare.