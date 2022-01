Hi-Lex, solidarietà della politica per i 22 lavoratori a rischio licenziamento - Genova 24

Chiavari. “Massima solidarietà e vicinanza ai 22 lavoratori della multinazionale giapponese Hi-Lex che rischiano il licenziamento. Solleciterò con urgenza, insieme ai consiglieri regionali del territorio, la Regione Liguria affinché si mettano in campo tutte le iniziative necessarie per la difesa dei posti di lavoro e per il supporto al comparto dell’automotive”, lo dice il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo l’annuncio, da parte dell’azienda che produce componentistica per auto e che ha sede a Chiavari, del licenziamento di 22 dipendenti.

“La pandemia e la crisi dei materiali hanno dato un duro colpo al comparto dell’automotive provocando un calo di fatturato, ma i diritti dei lavoratori devono essere al primo posto sempre, e soprattutto in un momento così difficile. Non si possono perdere altri posti di lavoro, è necessario trovare soluzioni alternative per non far ricadere sui lavoratori la crisi dovuta alla pandemia”, conclude Garibaldi.

Anche il candidato sindaco del M5s al Comune di Chiavari, Davide Grillo, interviene sulla vicenda: “Mi sono subito attivato coinvolgendo il capogruppo regionale Fabio Tosi e l’On. Traversi i quali hanno dato massima disponibilità a portare le istanze dei lavoratori nelle opportune sedi, a tal proposito Traversi si è subito attivato ed ha portato sul tavolo della Vice Ministra Todde (sviluppo economico) la questione. Abbiamo avuto rassicurazioni da parte dell’azienda che questo non è un preludio alla smobilitazione dell’azienda ma nei prossimi anni ci saranno ingenti investimenti”.

“Ciò non toglie che non è tollerabile che 22 lavoratori e le loro famiglie vengano private del lavoro in un periodo già difficile di suo – dice – La Società deve sedersi al tavolo con Confindustria ed i sindacati e trovare una soluzione che salvaguardi il lavoro e metta le basi per un futuro di crescita ed occupazione. Quando si è chiesto sacrifici ai lavoratori questi sono stati i primi a non tirarsi indietro, ognuno deve fare la sua parte. Domani mattina saremo presenti alla manifestazione indetta dai lavoratori per sostenere il diritto al lavoro”.