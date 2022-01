Hi-Lex di Chiavari, Russo (Fiom Cgil): “L’Azienda licenzia e il senso di responsabilità lo chiede ai dipendenti” - Genova 24

Chiavari. L’azienda Hi-Lex, del settore della componentistica per auto, ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 22 dipendenti.

La decisione è stata formalizzata ieri durante lo sciopero indetto dalla rsu “Durante lo sciopero è stata consegnata alle rappresentanza sindacale unitaria la lettera che formalizza l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 22 lavoratori, un vero e proprio atto provocatorio che, alla luce del precedente comunicato stampa dell’Azienda che chiede senso di responsabilità, appare come una vera e propria beffa” commenta Enzo Russo della Fiom Cgil di Genova.

Rsu, lavoratori e sindacati continuano la mobilitazione, rigettano la decisione unilaterale della Proprietà e sono pronti ad organizzare nuove forme di protesta come quella di ieri che ha visto una altissima partecipazione e il prolungamento dello sciopero sui tre turni.

Per Russo “I licenziamenti sono inaccettabili. I problemi si possono affrontare con altri strumenti previsti dalla legge e lasciare a casa 22 lavoratori non è uno di questi. Siamo disponibili a continuare la trattativa ma in altri termini che non siano quelli di ridurre l’organico”.