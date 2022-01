Guasto a treno merci, ritardi di oltre un'ora sulla linea Genova-Ventimiglia - Genova 24

Varazze. Primo pomeriggio all’insegna dei disagi per il trasporto ferroviario in Liguria e nel savonese.

Intorno alle 14 e 10, infatti, si è verificato un guasto ad un treno merci mentre era in transito nel tratto tra Varazze e Savona, con il convoglio rimasto fermo sui binari. Inevitabili le conseguenze per gli altri treni in transito, che hanno dovuto attendere l’intervento del personale tecnico di Trenitalia prima di ripartire.

La linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è stata liberata solo alle 15.30.

Complessivamente sono stati 5 i treni regionali coinvolti dal problema tecnico e dal blocco alla circolazione, che hanno accumulato ritardi di oltre un’ora.

Ora, secondo quanto appreso, la situazione è tornata alla normalità e il trasporto ferroviario è ripreso regolarmente.