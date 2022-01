Green Pass, verso l'obbligo di controllo per accedere a librerie e tabaccai - Genova 24

Roma. Dovrebbe arrivare oggi il Dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto il green pass.

Si tratta di attività “necessarie al soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” alle quali si potrà accedere senza il certificato verde.

Quindi negozi che vendono generi alimentari, compresi i mercati e gli ambulanti, farmacie, parafarmacie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi, negozi di ottica e per acquistare pellet o legna per il riscaldamento.

Saranno esclusi anche tutto il settore dei carburanti, le edicole e i negozi di beni essenziali all’interno dei centri commerciali.

Si va verso l’obbligo del pass invece per le librerie e per i tabaccai.

Intanto da domani, 20 gennaio, scatta l’obbligo di green pass base (quindi basta solo il tampone) per farsi tagliare i capelli dal parrucchiere o barbiere e per accedere ai centri estetici.

Intanto è in corso la riunione della Conferenza delle Regioni per approvare il protocollo sullo sport che ha avuto il via libera dal Cts.

Si discuterà, molto probabilmente, anche della richiesta da parte delle Regioni di cancellare il sistema dei colori, oltre che di una revisione del sistema con il quale vengono conteggiati i ricoveri in ospedale, distinguendo tra ricoverati per covid e pazienti che entrano per altri motivi e risultano positivi al virus (alcune regioni hanno già cominciato a farlo in autonomia, anche se non influisce sui dati riportati nel bollettino).

Per quanto riguarda la modifica delle regole della quarantena proprio il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha proposto che dopo 3 giorni senza sintomi si possa terminare l’isolamento.

Da oggi, inoltre sono attive in Liguria le linee dedicate alla vaccinazione ad accesso diretto, almeno una per ogni Asl, per consentire a chi ha il green pass in scadenza nei 7 giorni successivi, requisito indispensabile, e non avesse trovato un appuntamento utile per la prenotazione di effettuare la vaccinazione.

Questi i punti vaccinali nell’Asl 3 e Asl 4:

Asl 3 – hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl 4 – hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).