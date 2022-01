Green pass, oltre 1800 controlli in un giorno e 11 multe - Genova 24

Genova. Sono oltre 1.800, precisamente 1.897, le persone a cui nella sola giornata di ieri, mercoledì 26 gennaio, la polizia locale ha controllato il green pass. Di queste, 11 sono state multate per irregolarità.

Inoltre, sempre ieri, sono scattate anche 9 multe per mancato o non corretto uso della mascherina. Nell’ambito delle verifiche sono stati controllati anche 21 locali commerciali, risultati tutti regolari.

Le verifiche degli agenti sono poi proseguite nei mercati rionali o settimanali in Valpolcevera e nella zona Medio Levante, in cui sono stati effettuati rispettivamente 30 e 57 controlli delle normative anti-Covid, e anche in questo caso non sono state riscontrate irregolarità.