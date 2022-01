Green pass, oltre 1500 persone controllate in un giorno e 6 multe - Genova 24

Genova. Sono 1579 le persone a cui nella sola giornata di ieri, giovedì 20 gennaio, per lo più in centro storico, è stato controllato il green pass dagli agenti della polizia locale. Di queste, 6 sono state multate per irregolarità.

Inoltre sempre ieri gli agenti hanno verificato anche l’uso della mascherina e sono partite una sfilza di 31 multe per il mancato o non corretto utilizzo del dispositivo.

I controlli sono proseguiti poi anche nei locali commerciali e su 35 verifiche, 3 locali sono stati sanzionati.

Poi ancora, gli agenti si sono recati presso i mercati settimanali in Valpolcevera, in cui sono stati effettuati 21 controlli, e nel Ponente, con 30 controlli. E in entrambi i casi, tutte le norme anti-Covid sono state rispettate e non sono state fatte multe.