Green pass, i tabaccai cantano vittoria: non saranno obbligati a controllare tutti i clienti - Genova 24

Hanno vinto i tabaccai. Dal 1° febbraio per entrare in questi negozi servirà il green pass base, ma gli esercenti non saranno tenuti a controllare il certificato ad ogni cliente che entra, eventualità che aveva fatto infuriare la categoria già pronta a proclamare uno sciopero nazionale contro una norma ritenuta inapplicabile per via dell’alto afflusso nelle rivendite.

A chiarire il punto è una Faq pubblicata sul sito del Governo: i titolari delle attività commerciali che non vendono beni di prima necessità, e quindi non solo i tabaccai, “non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.

“Il Governo ha accolto le istanze della categoria, presentate nel corso dell’incontro con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, e ha esentato i tabaccai dall’obbligo di verifica puntuale di tutti i green pass all’ingresso della rivendita”, conferma il presidente della Federazione italiana tabaccai, Giovanni Risso -. Ringraziamo il Governo ed in particolar modo il sottosegretario Costa non solo per aver compreso le nostre ragioni ma anche per aver provveduto con tempestività attraverso la risposta ad un quesito presentato dalla Federazione”.

“Sapere di poter effettuare i controlli a campione sui green pass della clientela rende possibile svolgere al meglio il nostro lavoro, nel rigoroso rispetto delle regole e agevola la vita ai cittadini. Si tratta – conclude Risso – di un giusto compromesso tra le ragioni, mai messe in discussione, del Governo e quelle della categoria”.