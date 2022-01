Green pass come una Shoah, il Pd chiede le dimissioni del consigliere metropolitano Garbarino - Genova 24

Genova. “Che un rappresentante delle istituzioni, nella Giornata della Memoria, provi a fare questo accostamento è qualcosa di vergognoso e indecente. L’unica strada, per chi non è in grado di rispettare la storia, sono le dimissioni, perché non è degno di rappresentare le istituzioni”.

Così, all’agenzia Dire, il capogruppo del PD in consiglio regionale della Liguria, Luca Garibaldi, commenta il post su Facebook del consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova, Claudio Garbarino, che invita a inserire i non vaccinati nella lista dei perseguitati da ricordare nel Giorno della Memoria.

“Il sindaco metropolitano Bucci non può stare in silenzio di fronte a queste affermazioni, una ferita profonda”, conclude Garibaldi.

Un anno fa, quando tre consiglieri comunali di centrodestra a Cogoleto avevano fatto il saluto fascista durante la seduta solenne del consiglio sul giorno della memoria, Bucci aveva condannato il gesto dicendo: “Tre ‘besughi’ che hanno fatto qualcosa di assolutamente intollerabile”.